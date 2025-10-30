Великий китайський електроседан за $17 тисяч має дивну назву eπ 007+

Китайська марка Dongfeng eπ продовжує наступ у сегменті недорогих електрокарів. Уже 10 листопада бренд офіційно представить eπ 007+ — оновлену версію моделі, яка отримала ширший кузов, сучасну електроніку та LiDAR у базі, пишуть в CNEVPost.

Новий гравець у класі доступних електроседанів

Автомобіль має розміри 4880×1915×1476 мм, колісну базу 2915 мм і прискорюється 0–100 км/год менш ніж за 4 секунди. Тобто, це не просто «бюджетник» — а вже конкурент Tesla Model 3 у динаміці.

Однією з головних фішок новинки стане лазерний радар (LiDAR), який зазвичай встановлюють лише на дорогих електрокарах. У eπ 007+ ця система — в стандартному оснащенні, що покращує роботу автопілота й систем безпеки.

Також усі комплектації отримають чип Qualcomm Snapdragon 8295P, який відповідає за швидку роботу мультимедійної системи та цифрової панелі приладів.

Динаміка і дизайн

Електроседан оснащено активним спойлером, який автоматично змінює кут нахилу залежно від швидкості. Це додає не лише ефектності, а й знижує опір повітрю на трасі.

Дизайн моделі нагадує концепцію преміальних спортивних седанів — мінімум ліній, широкі плечі, витягнута лінія даху.

Що відомо про ціну

Модель eπ 007+ позиціонується трохи вище за звичайну eπ 007, ціна якої починається від 115 900 юанів ($16 330). Тож очікується, що «плюс-версія» коштуватиме близько 120–130 тисяч юанів ($17–18 тисяч) — усе ще набагато дешевше за європейські аналоги.

Коротко про бренд Dongfeng eπ

Бренд eπ є частиною концерну Dongfeng Motor і спеціалізується на електромобілях та гібридах. У лінійці компанії вже представлені:

седан eπ 007,

кросовери eπ 008 (5 і 6 місць),

моделі Nammi 01 та Nammi 06.

Завдяки агресивній ціновій політиці Dongfeng намагається повернути частку китайського ринку, де нині домінують BYD і Geely.

Що це означає для покупців

Вихід eπ 007+ — це ще один сигнал, що технологічні опції стають доступними для масового покупця. LiDAR, потужна електроніка й розгін «до сотні» за 4 секунди — усе це ще кілька років тому було привілеєм авто втричі дорожчих.

І хоча модель поки орієнтована на китайський ринок, експерти прогнозують, що європейська експансія Dongfeng — лише питання часу.