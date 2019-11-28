Осведомлен – вооружен.

“Не советую делать это умышленно, но если придется – Tesla Model S в течение какого-то времени может спокойно плавать. Колесные диски при этом работают, как корабельные винты”, – три года назад заявил Илон Маск в своем Твиттере. И хотя в этом видео показана другая модель марки, можно убедиться, что даже в глубоком броде электрокару не страшен гидроудар.

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Вода пугает водителей электрокаров на инстинктивном уровне, и это не удивительно, ведь это едва ли не лучший проводник для тока, который буквально окружает человека в машине. Даже если опасности для самого человека здесь и нет, что если вода вызовет короткое замыкание и электрокар полностью выйдет из строя? Это видео из Tesla Model 3 должно развеять страхи.



Есть также прецеденты, когда батареи электромобиля какое-то время находились в воде, без всяких последствий. Получается, что в этом смысле аккумуляторные машины даже надежнее, за автомобили с ДВС, которые могут получить гидроудар даже в неглубокой луже.

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