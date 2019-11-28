Обізнаний – озброєний.

“Не раджу робити цього навмисне, та якщо доведеться – Tesla Model S протягом якогось часу може спокійно плавати. Колісні диски при цьому працюють, як корабельні гвинти”, – три роки тому заявив Ілон Маск у своєму Твіттері. І хоча у цьому відео показано іншу модель марки, можна пересвідчитись, що навіть у глибокому броді електрокару не страшний гідроудар.

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Вода лякає водіїв електрокарів на інстинктивному рівні і це не дивно, адже це чи не найкращий провідник для струму, котрий буквально оточує людину в машині. Навіть якщо небезпеки для самої людини тут і немає, що як вода спричинить коротке замикання і електрокар повністю вийде з ладу? Це відео з Tesla Model 3 має розвіяти страхи.



Є також прецеденти, коли батареї електромобіля якийсь час перебували у воді, без жодних наслідків. Виходить, що у цьому сенсі акумуляторні машини навіть надійніші, за автомобілі з ДВЗ, котрі можуть отримати гідроудар навіть у неглибокій калюжі.

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