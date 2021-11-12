GLS в исполнении Maybach имеет невероятно роскошный салон и мощный мотор под капотом, но немецким тюнерам этого оказалось мало.

Brabus Mercedes-Maybach GLS 600 – это 800-сильный суперкар в формате ультралюксового кроссовера. Внедорожник выстреливает до первой сотни на спидометре за 4,5 секунды.

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Brabus имеет несколько моделей с реактивной динамикой, которые обозначает словом Rocket. Люксовый внедорожник Maybach получил тот же набор “стероидов”, что и спортивные двухдверки и четырехдверные купе, поэтому производительность 4-литрового битурбо мотора под капотом Maybach GLS 600 выросла с 557 лошадиных сил до 800. Для этого мотор оснастили набором B0 более мощными турбинами, новой впускной магистралью и выпускной системой.

После всей магии в мастерских Brabus люксовый внедорожник улучшил свою динамику и увеличил максимальную скорость. Теперь до первой сотни на спидометре он ускоряется за 4,5 секунды вместо 4,9, а отсечка смещена на 300 километров в час вместо 250.

Снаружи кроссовер щедро украшен карбоновыми деталями, а также функциональным задним диффузором. Новый блок управления пневмоподвеской занизил машину на 25 миллиметров, а в колесные арки удалось вдавить 24-дюймовые кованые колеса Brabus Monoblock M Platinum Edition, за которыми прячутся фирменные тормоза.

Интерьер и без того роскошного внедорожника в ателье Brabus полностью перешили вручную, украсив оранжевой кожей Leonis Orange, хотя по желанию клиента цвет может быть другим. Также в салоне появились новые декоративные акценты.

Фото: Brabus Mercedes-Maybach GLS 600 / Brabus