GLS у виконанні Maybach має неймовірно розкішний салон та потужний мотор під капотом, але німецьким тюнерам цього виявилось замало.

Brabus Mercedes-Maybach GLS 600 – це 800-сильний суперкар у форматі ультралюксового кросовера. Позашляховик вистрілює до першої сотні на спідометрі за 4,5 секунди.

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Brabus має у лінійці кілька моделей з реактивною динамікою, які позначає словом Rocket. Люксовий позашляховик Maybach отримав той же набір “стероїдів”, що й спортивні дводверки та чотиридверні купе, тож продуктивність 4-літрового бітурбо мотора під капотом Maybach GLS 600 зросла з 557 кінських сил до 800. Для цього мотор оснастили набором компонентів PowerXtra B40S-800 з потужнішими турбінами, новою впускною магістраллю та випускною системою тощо.

Після усієї магії в майстернях Brabus люксовий позашляховик покращив свою динаміку та збільшив максимальну швидкість. Тепер до першої сотні на спідометрі він прискорюється за 4,5 секунди, замість 4,9, а відсічка зміщена на 300 кілометрів на годину замість 250.

Зовні кросовер щедро прикрашений карбоновими деталями, а також функціональним заднім дифузором. Новий блок керування пневмопідвіскою занизив машину на 25 міліметрів, а в колісні арки вдалось втиснути 24-дюймові кован колеса Brabus Monoblock M Platinum Edition, за якими ховаються фірмові гальма.

Інтер’єр і без того розкішного позашляховика в ательє Brabus повністю перешили вручну, оздобивши помаранчевою шкірою Leonis Orange, хоча за бажанням клієнта колір може бути іншим. Також в салоні з’явились нові декоративні акценти.

Фото: Brabus Mercedes-Maybach GLS 600 / Brabus