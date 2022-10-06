Шины для грузовиков и автобусов будут оснащены датчиками, которые смогут самостоятельно определять износ протектора и предоставлять эту информацию через радиосвязь в сервисные центры.

В 2024 году японская компания Bridgestone начнет производить радиошинные шины для коммерческих транспортных средств, соединив их с облачной системой автосервисов.

Своевременное восстановление протектора шин или замена изношенных протекторов позволит коммерческим клиентам продолжать использовать те же шины в течение более продолжительного времени.

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Токийская компания планирует начать производство таких шин в США, штат Теннесси, в конце года. Новое оборудование на этом заводе позволит вставлять в шины метки радиочастотной идентификации (RFID).

Сначала Bridgestone будет размещать метки на восстановленных автобусных шинах, обращая внимание на поставщиков логистических услуг США и Европы, которым нужно управлять большими парками транспортных средств.

Компания также создаст новые линии в Японии и остальной Азии, чтобы производить шины с RFID-метками в этих регионах, начиная с 2024 года. Она стремится полностью перейти на новые шины для грузовиков и автобусов в Японии, США и Европе до 2030 года. После этого Bridgestone рассмотрит возможность производства маркированных шин для легковых автомобилей.

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Сейчас Bridgestone предоставляет услугу под названием Tirematics, которая отслеживает давление и температуру в шинах во всем автопарке клиентов с помощью датчиков на колесах. Но платформа не отслеживает отдельные шины и требует дополнительных шагов при замене шин для обеспечения надлежащего ввода данных в систему.

Используя метки RFID, Bridgestone сможет автоматически идентифицировать и отслеживать каждую шину в центрах технического обслуживания и других объектах. Их уникальные идентификаторы будут привязаны к истории производства и ремонта, которую можно получить через облачный сервис.

Ожидается, что новая система позволит клиентам регулировать давление в отдельных шинах, чтобы улучшить эффективность топлива, и восстанавливать их протектор в оптимальное время, чтобы продлить срок их службы.