Шини для вантажівок і автобусів будуть мати датчики, які самостійно визначатимуть знос протектора та надаватимуть цю інформацію через радіозв'язок у сервісні центри.

У 2024 році японська компанія Bridgestone почне виробляти шини з радіомітками для комерційних транспортних засобів, з’єднавши їх із хмарною системою автосервісів.

Своєчасне відновлення протектора шин або заміна зношених протекторів дозволить комерційним клієнтам продовжувати використовувати ті ж шини протягом більш тривалого часу.

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Токійська компанія планує розпочати виробництво таких шин у США, штаті Теннессі, наприкінці року. Нове обладнання на цьому заводі дозволить вставляти в шини мітки радіочастотної ідентифікації (RFID).

Спочатку Bridgestone розміщуватиме мітки на відновлених шинах для вантажівок і автобусів, звертаючи увагу на постачальників логістичних послуг США та Європи, яким потрібно керувати великими парками транспортних засобів.

Компанія також створить нові лінії в Японії та решті Азії, щоб виробляти шини з RFID-мітками в цих регіонах, починаючи з 2024 року. Вона прагне повністю перейти на ці нові шини для вантажівок і автобусів у Японії, США та Європі до 2030 року. Після цього Bridgestone розгляне можливість виробництва маркованих шин для легкових автомобілів.

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Наразі Bridgestone надає послугу під назвою Tirematics, яка відстежує тиск і температуру в шинах у всьому автопарку клієнтів за допомогою датчиків на колесах. Але платформа не відстежує окремі шини та вимагає додаткових кроків під час заміни шин, щоб забезпечити належне введення даних у систему.

Використовуючи мітки RFID, Bridgestone зможе автоматично ідентифікувати та відстежувати кожну шину в центрах технічного обслуговування та інших об’єктах. Їхні унікальні ідентифікатори будуть прив’язані до історії виробництва та ремонту, яку можна миттєво отримати через хмарний сервіс.

Очікується, що нова система дозволить клієнтам регулювати тиск в окремих шинах, щоб покращити паливну ефективність, і відновлювати їх протектор в оптимальний час, щоб продовжити термін їх служби.