Реинкарнированный исторический спорткар, созданный в середине прошлого века Керолом Шелби, начали собирать в Англии. Автомобили оснащают либо полностью электрической силовой установкой, либо 2,3-литровым бензиновым мотором.

Компания AC Cars присоединилась к течению по производству исторических авто с современной техникой. Визуально автомобили идентичны оригинальным машинам образца 1962 года.

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Британцы выпустят ограниченную серию таких “Кобр” – всего 58 экземпляров. Эта цифра соответствует количеству лет, с момента выхода оригинала. Каждый автомобиль оценивается в 138 000 фунтов плюс дорожные сборы. Бронирование можно сделать по депозиту в 2500 фунтов стерлингов.

Электрическая версия AC Cobra приводится в движение 308-сильным электродвигателем, питающимся от батареи на 54 кВт / ч. Производитель сообщает, что запас хода на одном заряде составляет около 240 километров (150 миль), а первую сотню на спидометре родстер набирает за 6,7 секунды после старта. Максимальная скорость составляет 195 км/час.

Новодел сохранил строение рамы и шасси, однако получил улучшенные рулевое управление и тормозную систему, чтобы обеспечить самые высокие стандарты 2020 года в управлении и динамике, без компромиссов в стиле и привлекательности 1962 года”. Интерьер выполнен в классическом стиле.

Кроме электрического родстера, британцы предлагают AC Cobra 140 Charter Edition с 2,3-литровым 350-сильным турбомотором от современного Ford Mustang. Такая модель стоит 85 тысяч фунтов, а тираж у нее также ограничен 58 машинами.

Заказчики начнут получать свои машины в конце этого года.

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