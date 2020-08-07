Реінкарнований історичний спорткар, створений у середині минулого століття Керолом Шелбі, почали збирати в Англії. Автомобілі оснащують або повністю електричною силовою установкою, або 2,3-літровим бензиновим моторомю

Компанія AC Cars приєдналась до течії з виробництва історичних авто з сучасною технікою. Візуально автомобілі ідентичні оригінальним машинам зразка 1962 року.

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Британці випустять обмежену серію таких “Кобр” – усього 58 екземплярів. Ця цифра відповідає кількості років, з моменту виходу оригіналу. Кожен автомобіль оцінюється у 138 000 фунтів, плюс дорожні збори. Бронювання можна зробити за депозит у 2500 фунтів стерлінгів.

Електрична версія AC Cobra приводиться у рух 308-сильним електродвигуном, що живиться від батареї на 54 кВт/год. Виробник повідомляє, що запас ходу на одному заряді становить близько 240 кілометрів (150 миль), а першу сотню на спідометрі родстер набирає за 6,7 секунди, після старту. Максимальна швидкість становить 195 км/год.

Новоділ зберіг будову рами та шасі, однак отримав покращені рульове управління та гальмівну систему, аби “забезпечити найвищі стандарти 2020 року в управлінні та динаміці, без компромісів у стилі та привабливості 1962 року”. Інтер'єр виконаний у класичному стилі.



Крім електричного родстера, британці пропонують AC Cobra 140 Charter Edition з 2,3-літровим 350-сильним турбомотором від сучасного Ford Mustang. Така модель коштує 85 тисяч фунтів, а тираж у неї також обмежений 58 машинами.

Замовники почнуть отримувати свої машини наприкінці цього року.

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