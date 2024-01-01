Британцы создали электрическую инвалидную коляску для бездорожья

Британская семейная компания Terrain Hopper (TH) проектирует и производит транспортные средства для маломобильных групп населения. Причем порой они поражают по техническому уровню и функциональности, утверждают в Autoevolution.

Также интересно для людей с инвалидностью выпускают коляски на гусеницах.

Самая дорогая версия внедорожной коляски называется Overlander 4ZX. Стоимость ее начинается от £16 500 (820 тысяч гривен), и существует много причин такой высокой цены.

4ZX создан с полностью независимой системой подвески, что позволяет ему ползать по скалам и иметь исключительную устойчивость. В качестве опции может быть сиденье из карбона, лебедка и шины с шипами!

Рама создана, чтобы воспринимать достаточно существенные удары. В общем каркас безопасности окружает водителя 4ZX на случай того, если эта конструкция перевернется. Конечно, этот транспорт имеет электрический двигатель, поэтому он оснащен аккумулятором. Привод – полный, на все четыре колеса.

Всего доступно три настройки скорости, каждая из которых разработана для конкретной задачи. Например, если вы просто катаетесь по окрестностям, двигаясь из пункта А в пункт Б, вы можете выбрать самое высокое значение 13 км/час.

Но, если вы передвигаетесь по бездорожью и ползете через достаточно сложную местность, попробуйте самую низкую скорость 6,5 км/ч. Также есть промежуточная скорость 9,5 км/час. Передние дисковые тормоза гарантируют, что ничего не выйдет из-под контроля, тормоза управляются вручную.

4ZX немного тяжелый (180 кг), причем без дополнительного оборудования. Но он может выдержать 190 кг нагрузки, например, чтобы взять с собой в поездку кислородный баллон.

Если же этот вариант слишком сложный и дорогой, можно выбрать другой Overlanders, немного дешевле. Например, модель 4ZS – это немного более урбанизированная версия Overlanders, для менее экстремального бездорожья.

Напомним, что в столице работает инклюзивное такси.