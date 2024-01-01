Британці створили електричний інвалідний візок для бездоріжжя

Британська сімейна компанія Terrain Hopper (TH) проектує і виробляє транспортні засоби для маломобільних груп населення. Причому деколи вони вражають за технічним рівнем та функціональністю, стверджують в Autoevolution.

Також цікаво для людей з інвалідністю випускають візки на гусеницях.

Найдорожча версія позашляхового візка називається Overlander 4ZX. Вартість його починається від £16 500 (820 тисяч гривень), і існує багато причин такої високої ціни.

4ZX створений з повністю незалежною системою підвіски, що дозволяє йому повзати по скелях та мати виняткову стійкість. В якості опції може бути сидіння з карбону, лебідка та шини з шипами!

Рама створена, щоб сприймати досить суттєві удари. Загалом каркас безпеки оточує водія 4ZX на випадок того, якщо ця конструкція перевернеться. Звичайно, цей транспорт має електричний двигун, тому він оснащений акумулятором. Привід – повний, на всі чотири колеса.

Всього доступно три налаштування швидкості, кожне з яких розроблено для конкретного завдання. Наприклад, якщо ви просто катаєтеся по околицях, рухаючись із пункту А в пункт Б, ви можете вибрати найвище значення 13 км/год.

Але, якщо ви пересуваєтесь бездоріжжям і повзете через досить складну місцевість, спробуйте найнижчу швидкість 6,5 км/год. Також є проміжна швидкість 9,5 км/год. Передні дискові гальма гарантують, що нічого не вийде з-під контролю, гальма керуються вручну.

4ZX трохи важкий (180 кг), причому без додаткового обладнання. Але він може витримати 190 кг навантаження, наприклад, щоб взяти з собою в поїздку кисневий балон.

Якщо ж цей варіант занадто складний та дорогий, можна вибрати інший Overlanders, трохи дешевший. Наприклад, модель 4ZS – це трохи більш урбанізована версія Overlanders, для менш екстремального бездоріжжя.

Нагадаємо, що у столиці працює інклюзивне таксі.