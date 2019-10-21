Финансовая услуга фирмы JBR Capital обойдется покупателю в 300 тысяч фунтов стерлингов. Столько переплатит клиент.

Суперэксклюзивный Maserati MC12 в вашем гараже с оплатой в рассрочку. Звучит неплохо, если не учитывать то, что каждый месяц кредитно-финансовому учреждению придется отдавать по 18 297 фунтов или $23 759.

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Maserati MC12 – редкий и дорогой автомобиль, купить который могут позволить себе совсем немногие люди на планете. Во-первых, потому, что итальянская фирма выпустила лишь 50 таких машин. А во-вторых, из-за его стоимости в 2,33 миллиона долларов. Кто бы мог подумать, что на такие покупки тоже берут и выдают кредиты. Но это так.

Кредит, рассрочка, оплата частями – пусть банки и кредиторы сами разбираются в терминах, но суть всех этих операций сводится к одному: человек получает желаемое здесь и сейчас, задолжав банку определенную сумму.

Фото: Maserati MC12 2004 року / Maserati

По условиям соглашения с JBR Capital, клиент внес первоначальный депозит за автомобиль в размере 17%, что составило 300 000 фунтов стерлингов (389 550 долларов). Фактически, эта сумма лишила кредитора рисков, поскольку она примерно равна барышу фирмы: финальная сумма в чеке покупателя составила 2 100 000 фунтов стерлингов (2,33 миллиона в долларах). Выплачивать по 18 297 фунтов стерлингов покупателю придется в течение 48 месяцев, после чего нужно будет внести последний платеж в размере миллиона фунтов (1,3 миллиона долларов).

Фото: Ferrari Enzo / Ferrari

JBR Capital утверждает, что подобные примеры – не редкость. Перед Maserati MC12 компания финансировала покупку за 2,1 миллиона фунтов суперкара Enzo Ferrari. На базе которого, кстати, и был создан Maserati MC12. Обе сделки были заключены под 7,9 процентов годовых.

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