Количество особых, редких и очень дорогих машин в этой "коллекции" показывает, с каким размахом тратились деньги, сделанные "из воздуха". Теперь полторы сотни машин несуществующей калифорнийской фирмы находятся на штрафплощадке службы маршалов США и скоро будут проданы на аукционе.

Компания DC Solar из Калифорнии ранее была поставщиком генераторов солнечной энергии, а ее владельцы использовали большую часть 800 миллионов долларов, которые они собрали, для финансирования собственных потребностей и экстравагантного образа жизни.

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Следственные органы пришли к выводу, что компания DC Solar была, по сути, мошеннической схемой. В ходе рейда в декабре 2018 года были задержаны руководители компании – Джеффа и Палетт Карпофф, а их имущество было конфисковано. Среди другой собственности, которую после решения суда пустят с молотка – 149 автомобилей из коллекции Карпофф.

Среди полутора сотен машин не менее дюжины имеют высокую ценность. Мы можем видеть здесь Plymouth Superbird (таких в коллекции три), Ford Mustang Eleanor, Dodge Challenger (девять), включая Challenger Demon SRT 2018 года, пара Tesla Model S, XKR-S, Maserati GranTurismo, Bentley Continental GT V8 S и четыре внедорожника Hummer.

Фото: часть автомобилей, конфискованных у Карпофф / Carscoops

Предварительные торги в интернете начались в прошлую пятницу, а прямой аукцион состоится в субботу, 26 октября в Apple Towing Co.

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