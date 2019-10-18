Кількість особливих, рідкісних та дуже дорогих машин у цій "колекції" показує, з яким розмахом витрачались гроші, зроблені "з повітря". Тепер півтори сотні машин, неіснуючої каліфорнійської фірми, знаходяться на штрафмайданчику служби маршалів США і скоро будуть продані на аукціоні.

Компанія DC Solar з Каліфорнії раніше була постачальником генераторів сонячної енергії, а її власники використовували більшу частину 800 мільйонів доларів, які вони зібрали для фінансування власних потреб в та екстравагантного способу життя.

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Слідчі органи дійшли висновку, що компанія DC Solar була, по суті, шахрайською схемою. У ході рейду в грудні 2018 року було затримано керівників компанії – Джеффа та Палетт Карпофф, а їх майно було конфісковане. Серед іншої власності, яку, після рішення суду, пустять з молотка – 149 автомобілів з колекції Карпофф.

Серед півтора сотень машин не менше дюжини мають високу цінність. Ми можемо бачити тут Plymouth Superbird (таких в колекції три), Ford Mustang Eleanor, Dodge Challenger (дев’ять), включаючи Challenger Demon SRT 2018 року, пара Tesla Model S, Jaguar XKR-S, Maserati GranTurismo, Bentley Continental GT V8 S і чотири позашляховики Hummer.

Фото: частина автомобілів, конфіскованих у Карпофф / Carscoops

Попередні торги в Інтернеті розпочалися минулої п’ятниці, а прямий аукціон відбудеться в суботу, 26 жовтня в Apple Towing Co.

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