Фінансова послуга фірми JBR Capital обійдеться покупцю у 300 тисяч фунтів стерлінгів. Стільки переплатить клієнт.

Суперексклюзивний Maserati MC12 у вашому гаражі з оплатою у розстрочку. Звучить непогано, якщо не зважати на те, що кожного місяця кредитно-фінансовій установі доведеться віддавати по 18 297 фунтів або $23 759.

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Maserati MC12 – рідкісний і дорогий автомобіль, купити який можуть дозволити собі зовсім небагато людей на планеті. По-перше, тому, що італійська фірма випустила лише 50 таких машин. А по-друге, через його вартість у 2,33 мільйони доларів. Хто б міг подумати, що на такі покупки теж беруть і видають кредити. Але це так.

Кредит, розстрочка, оплата частинами – нехай банки та кредитори самі розбираються в термінах, але суть усіх цих операцій зводиться до одного: людина отримує бажане тут і зараз, заборгувавши фінустанові певну суму.

Фото: Maserati MC12 2004 року / Maserati

За умовами угоди з JBR Capital, клієнт вніс початковий депозит за автомобіль у розмірі 17%, що склало 300 000 фунтів стерлінгів (389 550 доларів). Фактично, ця сума позбавила кредитора ризиків, оскільки вона приблизно дорівнює баришу фірми: фінальна сума в чеку покупця склала 2 100 000 фунтів стерлінгів (2,33 мільйони в доларах). Виплачувати по 18 297 фунтів стерлінгів покупцеві доведеться протягом 48 місяців, після чого потрібно буде внести останній платіж у розмірі мільйона фунтів (1,3 мільйона доларів).

Фото: Ferrari Enzo / Ferrari

JBR Capital стверджує, що подібні приклади – не рідкість. Перед Maserati MC12 компанія фінансувала купівлю за 2,1 мільйони фунтів суперкара Enzo Ferrari. На базі якого, до речі, і був створений Maserati MC12. Обидві угоди були укладені під 7,9 відсотків річних.

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