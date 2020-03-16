Apex AP-0 представляет собой настоящий трековый болид с допуском на дороги общего пользования. Тираж ограничивать не планируют, а ценник будет достаточно умеренным.

Создатели нового электрического суперкара широко применяли технологии и приемы, отработанные на болидах Формула 1 и лемановских спорткарах. Apex AP-0 должен стать "Маклареном" нового времени.

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Apex AP-0 построен вокруг карбонового монококе с модульными подрамниками и центральным "позвоночником", соединяющим переднюю и заднюю части автомобиля. Подвеска выполнена по схеме болидов Формулы 1. Колеса – 19 дюймов спереди и 20 – сзади. Клиренс – 95 миллиметров. Тормоза – карбонокерамические. Снаряженная масса автомобиля – 1200 килограммов. габариты близки к Porsche 718 Cayman.

В движение Apex AP-0 приводит единственный электромотор, установленный на задней оси. Его производительность составляет 658 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, благодаря которым суперкар разгоняется с места до первой сотни за 2,3 секунды. Литий-ионный аккумулятор емкостью 90 киловатт-часов обеспечивает 515 километров автономного пробега. Батарея поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт и наполняется до 80 процентов всего за 15 минут.

Фото: электрический суперкар Apex AP-0 / Apex Motors

Одна из особенностей Apex AP-0 – комплекс помощи водителю ADAS, для которой заявлен третий уровень автономности. Кроме того, электрокар оснащен голографическим дисплеем с дополненной реальностью и виртуальным гоночным тренером.

Производство Apex AP-0 должно начаться в четвертом квартале 2022 года на еще не построенном заводе в английском графстве Суррей. Объявленная и предварительная стоимость автомобиля: 150 тысяч фунтов стерлингов.

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