Apex AP-0 являє собою справжній трековий болід з допуском на дороги загального користування. Тираж обмежувати не планується, а цінник буде досить помірним.

Творці нового електричного суперкара широко застосовували технології та прийоми, відпрацьовані на болідах Формула 1 та леманівських спорткарах. Apex AP-0 повинен стати “Маклареном” нового часу.

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Apex AP-0 побудований довкола карбонового монококу з модульними підрамниками і центральним “хребтом”, що з'єднує передню і задню частини автомобіля. Підвіска виконана за схемою болідів Формули 1. Колеса – 19 дюймів спереду і 20 – ззаду. Кліренс – 95 міліметрів. Гальма – карбонкерамічні. Споряджена маса автомобіля – 1200 кіло. габарити близькі до Porsche 718 Cayman.

У рух Apex AP-0 приводить єдиний електромотор, встановлений на задній осі. Його продуктивність складає 658 кінських сил і 580 Нм крутного моменту, завдяки яким суперкар розганяється з місця до першої сотні за 2,3 секунди. Літій-іонний акумулятор ємністю 90 кіловат-годин забезпечує 515 кілометрів автономного пробігу. Батарея підтримує зарядку потужністю до 350 кіловат і наповнюється до 80 відсотків всього за 15 хвилин.

Фото: електричний сцуперкар Apex AP-0 / Apex Motors

Одна з особливостей Apex AP-0 – комплекс допомоги водію ADAS, для якої заявлений третій рівень автономності. Крім того, електрокар оснащений голографічним дисплеєм з доповненою реальністю і віртуальним гоночним тренером.



Виробництво Apex AP-0 повинно розпочатись у четвертому кварталі 2022 року на ще не побудованому заводі в англійському графстві Суррей. Оголошена й попередня вартість автомобіля: 150 тисяч фунтів стерлінгів.

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