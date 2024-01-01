Британская почта заказала американские электрофургоны: фото

Калифорнийская компания со времени основания в 2017 году прошла "огонь воду и медные трубы" и не загнулась, как многие предсказывали. Об этом и другом рассказывает jalopnik.com.

Компания Canoo поставила себе цель создать линейку электрических фургонов, которые ставят оригинальный стиль на один пьедестал с технологическим мастерством.

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Ее недавняя разработка с необычным стилем дизайна уже внесла новизну в современную школу конструирования, чем сразу решили воспользоваться почтовики Royal Mail.

Впрочем, они не первые. NASA ранее заказала на этой основе разработку нового транспортера для астронавтов. Американская почтовая служба USPS также взялась за развертывание ее электрических фургонов для доставки посылок, корреспонденций.

NASA уже протестировала заказанные Canoo. Отзывы положительные. Фото: Canoo, uk.motor1.com, collectspace.com

Правда, финансово это мало помогало, компания Canoo долгое время была в минусе. Но времена для производителя меняются к лучшему.

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Canoo уже изготовил несколько очень милых фургонов для NASA. Появились машины в корпоративной расцветке Royal Mail.

Сейчас фургон является частью испытания, которое проводит Royal Mail, чтобы выяснить, какие электрические фургоны могут хорошо подойти для эксплуатации на ее маршрутах по всей Великобритании.

В отличие от сельской британской глубинки почтовый фургон в городе не замусорен грязью. Фото: OONAC, x.com

Два фургона от Canoo были добавлены в тест, как только электромобили получили разрешение британских регулятивных органов на работу. Производитель подтвердил, что получил нормативную сертификацию Individual Vehicle Approval (IVA) в Великобритании, которая подтверждает, что ее электрические коммерческие фургоны с правым рулем соответствуют национальным техническим требованиям.

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Фургоны окрасили в официальный для почты красный цвет. Внутри они оснащены стеллажами и отделениями для хранения почтовых грузов. Главное, что в Великобританию они пришли уже с правым рулем

Внутри эргономику подтянули к потребностям почтовой службы – вход с обеих сторон и стеллажи с полками. Фото: linkedin.com

По данным Electric Vehicles, программа испытаний фургонов Canoo является частью стремления Royal Mail добавить более 2 000 электрических моделей в свой парк доставки в течение года.

Хотя большинство этих электрических фургонов будет поставляться Stellantis, будущий запуск Canoo в Великобритании может означать, что милые маленькие фургоны могут стать обычным явлением в автопарке Royal Mail.