Британська пошта замовила американські електрофургони: фото

Каліфорнійська компанія з часу заснування у 2017 році пройшла "вогонь воду й мідні труби" й не загнулася, як багато хто пророкував. Про це та інше розповідає jalopnik.com.

Компанія Canoo поставила собі за мету створити лінійку електричних фургонів, які ставлять оригінальний стиль на один п'єдестал з технологічною майстерністю.

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Її недавня розробка з незвичним стилем дизайну вже внесла новизну в сучасну школу конструювання, чим відразу вирішили скористатися поштовики Royal Mail.

Втім, вони не перші. NASA раніше замовила на цій основі розробку нового транспортера для астронавтів. Американська поштова служба USPS також взялася за розгортанням електричних фургонів для доставлення посилок, кореспонденцій.

NASA вже протестувала замовлені Canoo. Відгуки позитивні. Фото: Canoo, uk.motor1.com, collectspace.com

Щоправда, фінансово це мало допомагало, компанія Canoo довгий час була в мінусі. Але часи для виробника змінюються на краще.

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Canoo вже виготовив кілька дуже милих фургонів для NASA. З’явилися машини у корпоративній кольористиці Royal Mail.

Нині фургон є частиною випробування, яке проводить Royal Mail, щоб з'ясувати, які електричні фургони можуть добре підійти для експлуатації на її маршрутах по всій Великій Британії.

На відміну від сільської британської глибинки поштовий фургон у місті не замурзаний багнюкою. Фото: OONAC, x.com

Два фургони від Canoo були додані до тесту, як тільки електромобілі отримали дозвіл британських регулятивних органів на роботу. Виробник підтвердив, що отримав нормативну сертифікацію Individual Vehicle Approval (IVA) у Великобританії, яка підтверджує, що її електричні комерційні фургони з правим кермом відповідають національним технічним вимогам.

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Фургони пофарбували в офіційний для пошти червоний колір. Всередині вони оснащені стелажами та відділеннями для зберігання поштових вантажів. Головне, що до Великої Британії вони прийшли вже з правим кермом

Всередині ергономіку підтягнули до потреб поштової служби - вхід з обох боків та стелажі з полицями. Фото: linkedin.com

За даними Electric Vehicles, програма випробувань фургонів Canoo є частиною прагнення Royal Mail додати понад 2 000 електричних моделей до свого парку доставлення протягом року.

Хоча більшість цих електричних фургонів буде постачатися Stellantis, майбутній запуск Canoo у Великій Британії може означати, що милі маленькі фургони можуть стати звичайним явищем в автопарку Royal Mail.