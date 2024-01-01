Британские самоходные гаубицы AS90 уже уничтожают врага востоке Украины

В целом же Киев получил от Лондона по одним источникам 50, а по другим – 52 единицы 155-мм самоходных гаубиц AS90 на такой ходовой базе. Техника, как пишет издание defence24.pl, передается не с заводского конвейера, а со складов резерва.

Оборонное ведомство постепенно выводит из линейных войск гусеничные пушки. По приблизительным подсчетам, их осталось на балансе не более полутора десятков. Но для Украины эта поддержка довольно весомая, ресурс самих пушек и ходовой не исчерпан, хотя многие из переданных машин еще помнят участие Британии в недавней войне в Персидском заливе.

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Гусеничная гаубица AS90 стояла на вооружении британской армии с 1990-х годов. В ее основе – пушка-гаубица L31 155 oz со стволом 39 калибра. Самоходка способна уничтожать цели на расстоянии 24-30 км и более, все зависит от заложенных боеприпасов, в т.ч. специальных.

Самоходные гаубицы AS90 из состава 1-го королевского конно-артиллерийского полка. Фото: 1-й ККАП

Боекомплект в башне насчитывает 31 снаряд, еще 17 – в загашнике шасси. Из вооружения для самообороны используется универсальный 7,62-мм пулемет L7.

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В моторной нише стоит дизельный двигатель Cummnis VTA-903T-660 мощностью 660 л.с., сочетающийся с автоматической коробкой передач ZF LSG2000. Он позволяет автомобилю развивать максимальную скорость 55 км/ч.

Всего было выпущено 179 АС-90. Часть из них уже уничтожает кремлевских оккупантов в Украине. Коротко об этой машине рассказали (см. видео внизу) наши коллеги из Радио Свобода.