Британські самохідні гаубиці AS90 вже нищать ворога сході України

Загалом Київ отримав від Лондона за одними джерелами 50, а за іншими – 52 одиниці 155-мм самохідних гаубиць AS90 на такій ходовій базі. Техніка, як пише видання defence24.pl, передається не з заводського конвеєра, а зі складів резерву.

Оборонне відомство поступово виводить з лінійних військ гусеничні гармати. За приблизними підрахунками, їх лишилося на балансі не більше півтора десятка. Але для України ця підтримка доволі вагома, ресурс самих гармат та ходової не вичерпаний, хоча багато з переданих машин ще пам’ятають участь Британії у недавній війні в Перській затоці.

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Гусенична гаубиця AS90 стояла на озброєнні британської армії з 1990-х років. В її основі — гармата-гаубиця L31 155 oz зі стволом 39 калібру. Самохідка спроможна знищувати цілі на відстані 24-30 км і більше, все залежить від закладених боєприпасів, в т.ч. спеціальних.

Самохідні гаубиці AS90 зі складу 1-го королівського кінно-артилерійського полку. Фото: 1-й ККАП

Боєкомплект у башті нараховує 31 снаряд, ще 17 – у схованці шасі. З озброєння для самооборони використовується універсальний 7,62-мм кулемет L7.

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В моторній ніші стоїть дизельний двигун Cummnis VTA-903T-660 потужністю 660 к.с., що поєднується з автоматичною коробкою передач ZF LSG2000. Він дозволяє автомобілю розвивати максимальну швидкість 55 км/год.

Всього було випущено 179 АС-90. Частина з них вже нищить кремлівських окупантів в Україні. Коротко про цю машину розповіли (див. відео внизу) наші колеги з Радіо Свобода.