На сайте оборонного ведомства Великобритания появилось сообщение о новом пакете военной поддержки Украины, стоимость которого превысила 100 миллионов фунтов стерлингов.

В украинской валюте эта сумма соответствует где-то под 4,5 миллиарда гривен. Деньги собрал Фонд IFU, действующий под патронатом Великобритании и еще шести стран – Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

Около двух третей указанной суммы стоят самоходные зенитные автоматические пушки MSI-DS Terrahawk Paladin. Их основная задача – отслеживать и уничтожать беспилотники и защищать объекты критической инфраструктуры.

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Автоматические пушки, которые уже называют "убийцами шахедов", наделены цифровой системой управления огнем, а также РЛС, отвечающей за выявление целей в любых погодных условиях и независимо от времени суток.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Соединенное Королевство вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, подписав новые контракты по обеспечению Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина", – сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Упомянутая выше модульная зенитная пушка ближнего действия в Украину еще не поставлялась. Это суперсовременная разработка, которую вообще впервые применят в боевых условиях. Таким образом, есть большая надежда, что новейшая установка поможет защитить украинскую инфраструктуру во время зимнего сезона. Правда, о количестве этих комплексов в коротком сообщении речь не идет.

Разработка британской компании MSI-Defence Systems (MSI-DS) изначально конструировалась под названием Terrahawk RWS для установки на военных бронемашинах (2021 г.). А спустя год MSI-DS представила новую модификацию этого оружия Terrahawk Paladin с повышенной мобильностью и более качественной результативностью поражения воздушных целей.

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В базе вооружения стоит 30-мм Mk44 Busmaster II, работающий как с обычными боеприпасами, так и с программируемым подрывом. Последние позволяют обезвреживать "шахеды" и их любые аналоги на расстоянии до 2 км. Стандартные боеприпасы результативны на поражении воздушных целей с 600-800 метров.

Оператор зенитной пушки управляет ведением огня с дистанционного поста управления. Все установки на ведение прицельного огня предварительно рассчитывает оптико-прицельная станция SATOS. Там задействованы тепловизор и лазерный дальномер.

Что касается мобильности, то модуль зенитной пушки может размещаться на полноприводном шасси в виде надстройки и перемещаться на любое расстояние. Однако при необходимости это может быть стационарная установка в зоне защиты объектов, транспортируемая к объектам обычным способом.

Фото: MSI-DS