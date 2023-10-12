На сайті оборонного відомства Великобританія з’явилося повідомлення про новий пакет військової підтримки України, вартість якого перевищила 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

З огляду на українську валюту, ця сума відповідає десь під 4,5 мільярда гривень. Гроші зібрав Фонд IFU, що діє під патронатом Великобританії та ще шести країн – Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії й Литви.

Десь дві третини зазначеної суми коштують самохідні зенітні автоматичні гармати MSI-DS Terrahawk Paladin. Їх основне завдання – відстежувати й знищувати безпілотники та захищати об’єкти критичної інфраструктури.

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Автоматичні гармати, що які вже називають "вбивцями шахедів", наділені цифровою системою управління вогнем, а також РЛС, що відповідає за виявлення цілей у будь-яких погодних умовах та незалежно від часу доби.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Сполучене Королівство разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, підписавши нові контракти щодо забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна", - повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Згадана вище модульна зенітна гармата ближньої дії до України ще не постачалася. Це - суперсучасна розробка, яку взагалі вперше застосують у бойових умовах. Таким чином, є велике сподівання, що новітня установка допоможе захистити українську інфраструктуру під час проходження зимового сезону. Щоправда, про кількість цих комплексів у короткому повідомленні не йдеться.

Розробка британської компанії MSI-Defence Systems (MSI-DS) спочатку конструювалася під назвою Terrahawk RWS для встановлення на військових бронемашинах (2021 рік). А через рік MSI-DS представила нову модифікацію цієї зброї Terrahawk Paladin з підвищеною мобільністю та якіснішою результативністю ураження повітряних цілей.

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В основі озброєння стоїть 30-мм Mk44 Busmaster II, що працює як зі звичайними боєприпасами, так і з програмованим підривом. Останні дозволяють знешкоджувати «шахеди» та їх будь-які аналоги на відстані до 2 км. Стандартні боєприпаси результативні на ураженні повітряних цілей з 600-800 метрів.

Оператор зенітної гармати керує веденням вогню з дистанційного поста управління. Всі установки на ведення прицільного вогню попередньо розраховує оптико-прицільна станція SATOS. Там задіяно тепловізор та лазерний далекомір.

Щодо мобільності, то модуль зенітної гармати може розміщуватися на повнопривідному шасі у вигляді надбудови й переміщуватися на будь-яку відстань. Однак при потребі це може бути стаціонарна установка в зоні захисту об’єктів, яку транспортують до об’єктів звичайним способом.

Фото: MSI-DS