Министерство обороны Великобритании закупило 10 автономных солнечных зарядных станций Beam Global на сумму около 1 млн долларов США.

Эта закупка является частью плана по обновлению автопарка министерства. Планируется, что до 2027 года все государственные автомобили и микроавтобусы будут исключительно электромобилями.

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Проект Beam EV ARC - это автономное зарядное устройство для электромобилей, работающее на солнечной энергии. Особенность зарядной станции заключается в том, что она быстро разворачивается, не требует подключения к электросети и занимает небольшую площадь.

Станция может генерировать ток одновременно для 6 потребителей энергии, использующих зарядное устройство Type 2. Станцию можно транспортировать куда угодно и к тому же она умеет давать питание для обычной розетки.

Ожидается, что эти станции будут развернуты на британских военных базах на Кипре. В дополнение к 10 станциям министерство также приобрело прицеп ARC Mobility Trailer, используемый для их перемещения.

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Он оборудован гидравлическая система с дистанционным управлением, которая позволяет одному человеку складывать, транспортировать, размещать и раскладывать зарядные системы EV ARC.