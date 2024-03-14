Міністерство оборони Великої Британії закупило 10 автономних сонячних зарядних станцій Beam Global на суму близько 1 млн доларів США.

Ця закупівля є частиною плану з оновлення автопарку міністерства. Планується, що до 2027 року всі державні автомобілі та мікроавтобуси будуть виключно електромобілями.

Читайте також: Як за 10 хвилин на фронті роблять повноцінний міст: фото, відео

Проєкт Beam EV ARC — це автономний зарядний пристрій для електромобілів, що працює на сонячній енергії. Особливість зарядної станції полягає у тому, що вона швидко розгортається, не потребує підключення до електромережі та займає невелику площу.

Станція може генерувати струм одночасно для 6 споживачів енергії, що використовують зарядний пристрій Type 2. Станцію можна транспортувати куди завгодно й до того ж вона вміє давати живлення для звичайної розетки.

Очікується, що ці станції будуть розгорнуті на британських військових базах на Кіпрі. На додаток до 10 станцій міністерство також придбало причіп ARC Mobility Trailer, що використовується для їх переміщення.

Також цікаво: За березень майже сотня Volkswagen Transporter надійшла з Волині у війська

Він обладнаний гідравлічна система з дистанційним керуванням, яка дозволяє одній людині складати, транспортувати, розміщувати та розкладати зарядні системи EV ARC.