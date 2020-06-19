Prodrive косвенно участвует в раллийных чемпионатах с 1984 года. Накопленный опыт британцы решили использовать для создания собственного болида.

Специалисты Prodrive готовили боевые машины для Mitsubishi, Peugeot, Mini, Volkswagen, Citroen, Toyota и Subaru – на них заводские команды одержали не одну победу в самых разнообразных автогонках от WRC и ралли Дакар в Формула-1. Настало время для того, чтобы составить всем им конкуренцию.

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Ралли-марафон Дакар состоится в январе 2021 года на территории Саудовской Аравии и Prodrive выставит на соревнования собственный внедорожник, созданный совместно с Bahrain Mumtalakat Holding Company. Боевые машины под названием Prodrive BRX будут соревноваться в классе T1.

Первые прототипы Prodrive должны появиться до конца этого лета, чтобы успеть пройти все необходимые тесты и получить омологацию. Болиды будут укомплектованы углепластиковыми креслами с шеститочечными ремнями безопасности, двойной системой пожаротушения, навигацией и 500-литровым топливным баком.

Фото: Prodrive BRX для ралли-марафона Дакар 2021 / Prodrive

Полноприводный внедорожник будет иметь длину 4,5 метра, расстояние между осями – 2,9 метра. В основе болида – пространственная рама из высокопрочной стали, покрыта внешними панелями из углепластика. Сухая масса автомобиля составляет 1850 кг. Подвеска – двухрычажная, с парой регулируемых амортизаторов на каждом колесе. Тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и сзади. Полноприводная трансмиссия дополнена блокировками переднего, центрального и заднего дифференциалов.

Производительность Prodrive BRX будет обеспечивать бензиновый битурбо V6 3.5 с системой смазки с сухим картером. Мощность агрегата-406 к. с., Максимальный крутящий момент-700 Нм.

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