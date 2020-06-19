Prodrive опосередковано бере участь у ралійних чемпіонатах з 1984 року. Накопичений досвід британці вирішили використати для створення власного боліда.

Спеціалісти Prodrive готували бойові машини для Mitsubishi, Peugeot, Mini, Volkswagen, Citroen, Toyota та Subaru – на них заводські команди здобули не одну перемогу у найрізноманітніших автоперегонах від WRC та раллі Дакар до Формула-1. Настав час для того, щоб скласти усім їм конкуренцію.

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Ралі-марафон Дакар відбудеться у січні 2021 року на території Саудівської Аравії і Prodrive виставить на змагання власний позашляховик, створений спільно з Bahrain Mumtalakat Holding Company. Бойові машини під назвою Prodrive BRX змагатимуться у класі T1.

Перші прототипи Prodrive повинні з’явитись до кінця цього літа, аби встигнути пройти усі необхідні тести та отримати омологацію. Боліди будуть укомплектовані вуглепластиковим кріслами з шеститочковими ременями безпеки, подвійною системою пожежогасіння, навігацією і 500-літровим паливним баком.

Фото: Prodrive BRX для ралі-марафона Дакар 2021 / Prodrive

Повнопривідний позашляховик матиме довжину 4,5 метри, відстань між осями – 2,9 метри. В основі боліда – просторова рама з високоміцної сталі, вкрита зовнішніми панелями з вуглепластика. Суха маса автомобіля становить 1850 кг. Підвіска – двоважільна, з парою регульованих амортизаторів на кожному колесі. Гальма з шестипоршневими супортами спереду і ззаду. Повноприводна трансмісія доповнена блокуваннями переднього, центрального і заднього диференціалів.

Продуктивність Prodrive BRX забезпечуватиме бензиновий бітурбо V6 3.5 з системою змащення із сухим картером. Потужність агрегата – 406 к.с., максимальний крутний момент – 700 Нм.

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