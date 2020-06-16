Продавець виставив одну умову.

У містечку під назвою Гресс Веллі, що в штаті Орегон, продається приватний автодром Oregon Raceway Park. На його території знаходяться професійний гоночний трек з усіма інфраструктурними спорудами та усім, що необхідно для проведення різних видів змагань.

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Територія Oregon Raceway Park налічує 434 квадратних акри землі, з яких більше 100 – не використовуються. Лот включає професійну гоночну трасу з двостороннім рухом, офісну будівлю, пожежну станцію з гідрантом, 2 бензоколонки з парою цистерн, паддок, передстартову зону, 12-місний гараж, кімнати відпочинку, санвузли з душовими кабінами, обідня зона тощо. Побудований в 2008 році трек має довжину 3700 метрів. Перепади висот на трасі досягають дванадцяти метрів.

Фото: гоночний трек Oregon Raceway Park / LoopNet

На даний момент на гоночному полігоні проводяться змагання з автоспорту, навчання професійному водінню спорткарів, а також корпоративні заходи. Придбати гоночний парк можна за десять мільйонів доларів, але з однією умовою – повинні бути виконані всі існуючі договори з орендарями.

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