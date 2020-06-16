Продавец выставил одно условие.

В городке под названием Гресс Вэлли, что в штате Орегон, продается частный автодром Oregon Raceway Park. На его территории находятся профессиональный гоночный трек со всеми инфраструктурными сооружениями и всем, что необходимо для проведения различных видов соревнований.

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Территория Oregon Raceway Park насчитывает 434 квадратных акра земли, из которых более 100 – не используются. Лот включает профессиональную гоночную трассу с двусторонним движением, офисное здание, пожарную станцию с гидрантом, 2 бензоколонки с парой цистерн, паддок, предстартовую зону, 12-местный гараж, комнаты отдыха, санузлы с душевыми кабинами, обеденная зона и тому подобное. Построенный в 2008 году трек имеет длину 3700 метров. Перепады высот на трассе достигают двенадцати метров.

Фото: гоночный трек Oregon Raceway Park / LoopNet

На данный момент на гоночном полигоне проводятся соревнования по автоспорту, обучение профессиональному вождению спорткаров, а также корпоративные мероприятия. Купить гоночный парк можно за десять миллионов долларов, но с одним условием – должны быть выполнены все существующие договоры с арендаторами.

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