Хоча виробництво Torsus Praetorian ведеться у Чехії, ми знаємо, що розроблений він був в Україні і пишаємось цим.

У 2018 році українські підприємці Вахтанг Джукашвілі і Юлія Хомич офіційно представили “перший в світі позашляховий автобус для важких умов” Torsus Praetorian. З того часу про нього дізнався увесь світ, а за минулий тиждень пасажирський всюдихід отримав визнання експертів у галузі дизайну та передових технологій.

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Torsus Praetorian отримав відразу дві престижні міжнародні нагороди: Red Dot Design Award та German Innovation Award, що присуджуються німецькими фахівцями.

Будують “Преторіанців” на повноприводному вантажному шасі MAN: двигун, коробка передач, раздатка і мости мають німецьке походження. Шестициліндрови дизель MAN D0836 LFL40 об'ємом 6,9 літра забезпечує продуктивність у 240 к.с. та 925 Нм, оберти передаються на обидві осі, трансмісія забезпечена заниженою передачею і блокуваннями диференціалів. Максимальна швидкість офф-роуд “бус” – 117 км/год. Автобус довжиною майже вісім з половиною метрів має колісну базу у 4,2 метри, кліренс – 389 мм, здатен долати брід глибиною 70 см.

Фото: Torsus Praetorian / Torsus

Praetorian пропонується у різних виконаннях: легкий композитний кузов може вміщувати до 35 пасажирів, або перетворюється на комфортабельний автодім для далеких мандрівок у версії Overlander. У житловий модуль такого Torsus Praetorian можна потрапити прямо з кабіни управління. У задній частині кузова розміщені простора спальня, повноцінний душ, туалет, функціональна кухня, затишна зона відпочинку. Є холодильник і тент для організації табору на відкритому повітрі.

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