Хотя производство Torsus Praetorian ведется в Чехии, мы знаем, что разработан он был в Украине, и гордимся этим.

В 2018 году украинские предприниматели Вахтанг Джукашвили и Юлия Хомич официально представили “первый в мире внедорожный автобус для тяжелых условий” Torsus Praetorian. С того времени о нем узнал весь мир, а за прошедшую неделю пассажирский вездеход получил признание экспертов в области дизайна и передовых технологий.

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Torsus Praetorian получил сразу две престижные международные награды: Red Dot Design Award и German Innovation Award, которые присуждаются немецкими специалистами.

Строят “Преторианцев” на полноприводном грузовом шасси MAN: двигатель, коробка передач, раздатка и мосты имеют немецкое происхождение. Шестицилиндровый дизель MAN D0836 LFL40 объемом 6,9 литра обеспечивает производительность в 240 л.с. и 925 Нм, обороты передаются на обе оси, трансмиссия снабжена понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Максимальная скорость офф-роуд “буса” – 117 км/час. Автобус длиной почти восемь с половиной метров имеет колесную базу в 4,2 метра, клиренс – 389 см, способен преодолевать брод глубиной 70 см.

Фото: Torsus Praetorian / Torsus

Praetorian предлагается в различных исполнениях: легкий композитный кузов может вмещать до 35 пассажиров, или превращается в комфортабельный автодом для дальних путешествий в версии Overlander. В жилой модуль такого Torsus Praetorian можно попасть прямо из кабины управления. В задней части кузова размещены просторная спальня, полноценный душ, туалет, функциональная кухня, уютная зона отдыха. Есть холодильник и тент для организации лагеря на открытом воздухе.

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