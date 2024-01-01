Бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" начнет массово поступать в ВСУ

О допуске эвакуационного автомобиля к работе в войсках сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники на сайте МО Украины.

Эвакуационная машина "Джура-ЭВАК" разработана и изготавливается на отечественном заводе научно-производственного объединения "Практика".

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Модификации этого автомобиля "Джура" уже несут службу в подразделениях Сил обороны. Теперь допуск в войска получила и санитарная версия "Джура-ЭВАК". Она также полноприводная. В моторной нише стоит 200-сильный дизельный двигатель, чего для машины полной массой 5000 кг вполне достаточно – одна лошадиная сила на каждые 20 кг веса.

В основе шасси – внедорожник Toyota Land Cruiser 70. Однако для выполнения задач в боевых условиях производитель усовершенствовал ходовую часть автомобиля, установил усиленную переднюю и заднюю подвески, внедорожные шины, усилил тормоза и т.д.

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Салон автомобиля рассчитан на шесть мест, включая водителя и сопровождающего боевого медика. Есть в капсуле одно лежачее место для раненого. Остальные места – на сиденьях спиной к правому борту.

Фото: НПО Практика

Кузов эвакоавтомобиля имеет такую же баллистическую защиту от пуль стрелкового оружия, осколков, взрывов инженерных боеприпасов, как и в стандартной боевой версии. Из инновационных приложения – система видеонаблюдения, станция РЭБ для противодействия атакам вражеских БПЛА.