"Джура" готовится в серийное производство: что в портфеле заказов

В кратчайшие сроки легкий тактический автомобиль “Джура” от НПО "Практика" прошел кодификацию и признан пригодным для эксплуатации в войсках. Правда, выпуск этого броневика будет зависеть от наполнения портфеля заявок.

Относительно заказов пока никаких сообщений от производителя не поступало. Отсутствуют такие запросы и на сайте государственных закупок Prozorro (zakupivli.pro), хотя сам автомобиль в кругу армейцев получил положительные отзывы.

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Для нескольких версий "Джуры" разработчики использовали ходовую Toyota Land Cruiser 70, навесив на шасси надстройку в виде бронированной капсулы. Она защищает экипаж в пределах баллистической преграды Level 1 по STANAG 4569. Это – калибр стрелкового оружия 5,45 мм.

Противоминную защиту производитель гарантирует в пределах небольших зарядов, эквивалент которых не превышает 3 кг тротила. Также это может быть эквивалент одной или двух гранат, что разорвутся под автомобилем.

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В моторной наши 5-тонной машины стоит 220-сильный дизельный двигатель, присущий Land Cruiser 70-й серии.

В паспортной метрике на сайте производителя указано, что использовано шасси Toyota Land Cruiser 79, хотя в первичной информации месячной давности во всех источниках о презентации сообщается о "семидесятке".