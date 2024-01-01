"Джура" готується в серійне виробництво: що у портфелі замовлень

В найкоротші терміни легкий тактичний автомобіль "Джура" від НВО "Практика" пройшов кодифікацію і визнаний придатним для експлуатації у військах. Щоправда, випуск цього броньовика буде залежати від наповнення портфеля заявок.

Щодо замовлень, допоки жодних повідомлень від виробника не надходило. Відсутні такі запити й на сайті державних закупок Prozorro (zakupivli.pro), хоча сам автомобіль у колі армійців отримав схвальні відгуки.

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Для кількох версій "Джури" розробники використали ходову Toyota Land Cruiser 70, навісивши на шасі надбудову у вигляді броньованої капсули. Вона захищає екіпаж в межах балістичної перепони Level 1 по STANAG 4569. Це – калібр стрілецької зброї 5,45 мм.

Протимінний захист виробник гарантує в межах невеличких зарядів, еквівалент яких не перевищує 3 кг тротилу. Також це може бути еквівалент однієї чи двох гранат, що розірвуться під автомобілем.

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В моторній наші 5-тонної машини стоїть 220-сильний дизельний двигун, що притаманний Land Cruiser 70-ї серії.

В паспортній метриці на сайті виробника вказано, що використано шасі Toyota Land Cruiser 79, хоча у первинній інформації місячної давнини в усіх джерелах про презентацію повідомляється про "семидесятку".