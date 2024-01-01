Бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК" почне масово надходити до ЗСУ

Про допуск евакуаційного автомобіля до роботи у військах повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки на сайті МО України.

Евакуаційна машина "Джура-ЕВАК" розроблена та виготовляється на вітчизняному заводі науково-виробничого об’єднання "Практика".

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Модифікації цього автомобіля "Джура" уже несуть службу в підрозділах Сил оборони. Тепер допуск у війська отримала і санітарна версія "Джура-ЕВАК". Вона також повнопривідна. В моторній ніші стоїть 200-сильний дизельний двигун, чого для машини повною масою 5000 кг цілком достатньо – одна кінська сила на кожні 20 кг ваги.

В основі шасі - позашляховик Toyota Land Cruiser 70. Однак для виконання завдань в бойових умовах виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо.

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Салон автомобіля розрахований на шість місць, включаючи водія та супровідного бойового медика. Є в капсулі одне лежаче місце для пораненого. Решта місць – на сидіннях спиною до правого борту.

Фото: НВО Практика

Кузов евакоавтомобіля має такий же балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів інженерних боєприпасів, як і в стандартній бойовій версії. З інноваційних систем – відеоспостереження, станція РЕБ для протидії атакам ворожих БПЛА.