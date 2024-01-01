Бронемашину "Варта 2" ставят в серийное производство

Процедура кодификации прошла успешно, броневик получил паспорт, с которым разрешается поставка бронированной машины подразделениям Сил обороны, независимо от их ведомственной принадлежности.

Кроме этого, кодификация дает разрешение на закупку СБА "Варта-2" за бюджетные средства. Отныне эти машины по классической процедуре закупок могут брать как армейцы через свои службы тылового обеспечения, так и бюджетные организации, громадіы для поставок в войска.

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Как сообщает "Украинская бронетехника", сейчас идет упорная подготовка к серийному производству. Об этом, в частности, сказал генеральный директор компании Владислав Бельбас, по словам которого на фронте существует большая потребность в автомобилях такого класса.

"С начала представления опытного образца и до сих пор мы получили немало обращений военных по "Варте-2", что свидетельствует о высокой потребности в бронеавтомобилях такого класса на фронте. Ведь, кроме скорости и мобильности, которые необходимы в условиях современной войны, "Варта-2" имеет высокий уровень защиты. А запас грузоподъемности, что дает возможность интеграции боевого модуля, предоставляет беспрецедентную для класса бронеавтомобилей огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", – говорит Бельбас.

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Боевая бронированная колесная машина "Варта 2" полную массу 14 тонн и может развивать скорость на дороге с твердым покрытием 110 километров в час.

Баллистическая защита бронеавтомобиля полностью соответствует стандарту НАТО STANAG 3, а противоминная защита – 3a/3b.

Бронекапсула кабины и десантного отсека оснащена противоминными сиденьями и современными системами безопасности, которые создают максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена система подвесного пола, защищающая экипаж от перегрузок во время подрыва.

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Кстати, предприятие кодифицировало варианты СБА "Варта -2" с комплектациями турелью или боевым модулем. Выбор будет за заказчиком в соответствии со спецификой его задач.