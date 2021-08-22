Современная промышленность предлагает все новые и новые средства для ухода за авто. Хорошо зарекомендовавшее себя средство защиты краски и стекол – разного рода пленки на клеевой основе.

Бронепленки – народное название защитных пленок, которые наклеивают на кузов или стекло. Также о таких пленках говорят: антигравийная. В большой степени это действенный способ обезопасить автомобиль от мелких повреждений, устранение которых, однако, может стоить недешево. В первую очередь речь идет о пленках для кузова, и с них начнем разговор.

Полиуретановые пленки могут защищать кузов от довольно суровых повреждений

Существует два вида защитных пленок для кузова – дешевые виниловые и дорогие полиуретановые. И первые, и вторые могут быть прозрачными, а главное отличие между ними – именно в функционале: полиуретановые лучше защищают машину и меньше заметны на кузове.

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Преимущества полиуретановых пленок

Лучшие защитные качества благодаря толщине: 0,19 – 0,35 мм против 0, 08 – 0,15 мм у виниловых. Возможность наклеивания на выпуклые поверхности с минимальной заметностью. Большая долговечность – до 5 – 7 лет против 3 – 4 лет, в том числе лучшая устойчивость к ультрафиолету (дольше не желтеет). В случае царапин или матирования такую пленку можно полировать, хотя и очень аккуратно, избегая ее перегрева. Легче снимается с кузова при необходимости .

Один из серьезных минусов дешевых виниловых пленок – их не всегда можно без последствий снять с кузова

Из недостатков полиуретановой защиты – существенно большая цена. Но если автомобиль куплен надолго и решено беречь его всерьез, большая стоимость качественной пленки окупится.

Еще один непростой момент в деле защиты покрытия кузова бронепленкой – ее наклеивание. Проблема состоит из двух частей – собственно наклеивания и вырезания фрагментов пленки нужной формы. Подготовить листы так, чтобы они закрывали желаемые фрагменты кузова и имели аккуратные контуры краев, на самом деле не так уж просто. Тем более, надо принимать во внимание то, что при наблюдении с расстояния в полтора – два метра пленку на кузове все-таки можно увидеть.

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Учитывая этот фактор, некоторые производители пленок продают комплекты под определенные модели автомобилей. Готовые вырезанные лоскуты для наиболее уязвимых мест – углубление под ручками дверей, корпуса зеркал, низ бампера – удобно наклеивать даже силами самого автовладельца.

Для защиты наиболее уязвимых участков кузова выпускаются готовые комплекты заранее вырезанных лоскутов пленки

Бронепленка для фар

Некоторые владельцы клеят пленку на фары, но как показывает опыт, в такой защите оптика особо не нуждается. Пластиковые колпаки фар обычно страдают не столько от сколов и царапин, как от естественного старения пластика: он желтеет или на нем появляются внутренние микротрещины, которые ухудшают светопропускание.

Другое дело – цветные пленки для фар, которые можно считать легким тюнингом, поскольку они добавляют машине некой индивидуальности. О тонировке темными пленками задней светотехники мы говорить не будем, поскольку такой тюнинг угрожает безопасности движения.

Бронепленка для стекла

Теоретически, окна автомобиля можно бронировать специальными укрепляющими пленками, но большинство автомобилистов покрывает боковые окна тонировочными пленками, которые одновременно служат и “броней”. Особенно укрепляют стекло тонировочные качественные пленки, ведь их толщина достигает 0,2 мм.

Цветное тонирование стекла фар – доступный и ненавязчивый способ тюнинга

Прозрачные защитные пленки изредка применяют на лобовом стекле. И здесь нужно быть осторожным в том плане, чтобы не нарушить требование ПДД о 75-процентной прозрачности лобового стекла (п. 31.4.7 Правил). Нюанс в том, что даже прозрачное штатное лобовое стекло-триплекс имеет светопропускание на уровне 85 %, плюс прозрачная пленка прозрачна лишь на 95 %, и несколько процентов прозрачности забирает граница между стеклом и пленкой.

Рекомендация Авто 24

Пленки – действительно надежное средство защиты краски, но имейте в виду, что его волшебные качества не распространяются дальше царапин. К тому же есть реальная зависимость эффективности защиты от типа и качества пленки. Поэтому учитывая свои планы, согласуйте этот момент с продавцом пленки. И если не имеете опыта, не пытайтесь самостоятельно готовить выкройки и клеить пленку на доступных для сторонних наблюдателей местах кузова.

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