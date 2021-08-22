Сучасна промисловість пропонує всі нові і нові засоби для догляду за авто. Добре зарекомендований засіб захисту фарби і скла – різного роду плівки на клейовій основі.

Бронеплівки – народна назва захисних плівок, які наклеюють на кузов або скло. Також про такі плівки кажуть: антигравійна. Великою мірою це дієвий спосіб унебезпечити автомобіль від дрібних пошкоджень, усунення яких, однак, може коштувати недешево. В першу чергу йдеться про плівки для кузова, і з них почнемо розмову.

Поліуретанові плівки можуть захищати кузов від доволі значних пошкоджень

Існує два види захисних плівок для кузова – дешеві вінілові та дорогі поліуретанові. І перші, і другі можуть бути прозорими, а головна відмінність між ними – саме у функціоналі: поліуретанові у рази краще захищають машину і менше помітні на фарбі.

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Переваги поліуретанових плівок

1. Кращі захисні якості через товщину: 0,19 – 0,35 мм проти 0, 08 – 0,15 мм

2. Можливість наклеювання на опуклі поверхні з мінімальною помітністю.

3. Більша довговічність – до 5 – 7 років проти 3 – 4 років, в тому числі краща стійкість до ультрафіолету (довше не жовтіє).

4. У випадку подряпання або матування таку плівку можна полірувати, хоча й дуже акуратно, уникаючи її перегріву.

5. Легше знімається з кузова за потреби

З недоліків поліуретанового захисту – суттєво більша ціна. Але якщо автомобіль куплено надовго і вирішено берегти його всерйоз, більша вартість якісної плівки окупиться.

Один з серйозних мінусів дешевих вінілових плівок – їх не завжди можна без наслідків зняти з кузова

Ще один непростий момент у справі захисту покриття кузова бронеплівкою – її наклеювання. Проблема складається з двох частин – власне наклеювання і вирізання фрагментів плівки потрібної форми. Підготовити листи так, щоб вони закривали бажані фрагменти кузова і мали акуратні контури країв, насправді не так вже просто. Тим більше треба брати до уваги те, що при спостеріганні з відстані у півтора – два метри плівку на кузові можна побачити.

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Враховуючи цей фактор, деякі виробники плівок продають комплекти під певні моделі автомобілів. Готові вирізані частинки для найбільш вразливих місць – заглиблення під ручками дверей, корпуси дзеркал, низ бампера – зручно наклеювати навіть самостійно.

Для захисту найбільш вразливих ділянок кузова випускаються готові комплекти заздалегідь вирізаних частин плівки

Бронеплівка для фар

Деякі власники клеять плівку на фари, але як показує досвід, такого захисту оптика особливо не потребує. Пластикові ковпаки фар зазвичай страждають не стільки від сколів та подряпин, як від природнього старіння пластику: він жовтіє або набуває внутрішніх мікротріщин, які погіршують світлопропускання.

Інша справа – кольорові плівки для фар, які можна вважати легким тюнінгом, оскільки вони додають машині певної індивідуальності. Про тонування темними плівками задньої світлотехніки ми говорити не будемо, оскільки такий тюнінг загрожує безпеці руху.

Бронеплівка для скла

Теоретично, вікна автомобіля можна бронювати спеціальними зміцнюючими плівками, але абсолютна більшість автомобілістів вкриває бокові вікна тонувальними плівками, які одночасно правлять і за «броню». Особливо зміцнюють скло тонувальні якісні плівки, адже їхня товщина сягає 0,2 мм.

Кольорове тонування скла фар – доступній і ненав’язливий спосіб тюнінгу

Прозорі захисні плівки рідко застосовують на лобовому склі. І тут треба бути обережним у тому плані, аби не порушити вимогу ПДР щодо 75-відсоткової прозорості лобового скла (п. 31.4.7 Правил). Нюанс у тому, що навіть прозоре штатне лобове скло-триплекс має світлопропускання на рівні 85%, плюс прозора плівка прозора лише на 95%, і кілька відсотків прозорості забирає межа між склом і плівкою.

Рекомендація Авто 24

Плівки – справді надійний засіб захисту фарби, але майте на увазі, що його чарівні якості не поширюються далі подряпин. До того ж є реальна залежність ефективності захисту від типу і якості плівки. Тож зважаючи на свої плани, узгодьте цей момент із продавцем плівки. І якщо не маєте досвіду, не намагайтеся самотужки готувати викройки та клеїти плівку на доступних для сторонніх спостерігачів місцях кузова.

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