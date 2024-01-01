Эта статистика обнародована в стенограмме встречи председателя правления киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова с главой кремлевско-российской оккупационной власти Владимиром Путиным. Об этом в деталях говорится на сайте военного преступника.

И хотя речь шла о модернизации крупнейшей киностудии России и финансовых успехах киноконцерна, Шахназаров не удержался и похвастался о непосредственном участии "Мосфильма" в так называемой специальной военной операции.

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В частности речь идет о том, что в нынешнем году “для нужд СВО” концерн передал восемь миллионов рублей. А чтобы усилить участие в боевых разбойничьих акциях на территории Украины, вспомнил о танках.

"Кстати, в 2023 году мы передали Вооружённым Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны – забрали эти машины", – похвастался режиссер-директор российскому царю.

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Путин похвалил Шахназарова за патриотические порывы. При этом оба понимали, что переданные в войска танки идут не оборонять Россию, а оккупировать Украину и ее народ.

Очевидно, Украине следует признать киностудию "Мосфильм" террористической организацией, а ее фильмы, начиная с 1991 года выпуска, запретить. Относительно Карена Шахназарова, то его действия подпадают под уголовную статью.