Запущенная в 10 городах Украины акция по сбору на макулатуру русскоязычных книг увенчалась успехом: за собранные средства куплены внедорожники для мобильных зенитных групп.

Благотворительный фонд Грохот и издательство Vivat показали первые два пикапа, которые купили в рамках инициативы "Поставь русскую книгу в угол". Как сообщает пресс-служба организаторов, все приобретенные внедорожники будут переданы для подразделения ПВО "Центр".

Из собственных библиотек люди достаточно активно начали сдавать на переработку российскую и советскую литературу. Присоединились коммунальные библиотечные учреждения, громады и даже Верховный Суд Украины, которые навели порядок на книжных полках и избавились от литературы, ставшей макулатурой.

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За более чем два месяца организаторам удалось собрать 110 т макулатуры, которые конвертировались в 460 000 грн. К партнерскому проекту Vivat присоединились Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Запорожье, Винница, Белая Церковь, Одесса, Днепр, Черкассы.

"С начала полномасштабного вторжения россия целенаправленно и систематически уничтожает и повреждает наши библиотеки, сжигает украинские книги, запрещает их на временно оккупированных территориях. Мы также понимали, что у многих людей осталось определенное количество русской литературы, которую они читать уже точно не будут, поэтому решили конвертировать ее в помощь нашим силам обороны. В рамках акции за каждые 5 кг издательство Vivat предоставляло скидку в 30% на следующую покупку. За период акции книжные магазины Vivat выдали более 7,5 тысячи купонов на скидку. Наши читатели приобрели более 24 тысяч новых украинских книг", – говорит генеральный директор Vivat Юлия Орлова.

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Купленные пикапы уже обустроили, покрасили и оснастили турелями. На днях они вместе с другими 8 автомобилями поедут в подразделения.

Фото: "БФ Грохот"