Запущена у 10 містах України акція зі збору на макулатуру російськомовних книжок увінчалася успіхом: за зібрані кошти куплено позашляховики для мобільних зенітних груп.

Благодійний фонд Гуркіт та видавництво Vivat показали перші два пікапи, які купили у рамках ініціативи "Постав російську книгу у куток". Як повідомляє пресслужба організаторів, усі придбані позашляховики будуть передані для підрозділу ППО "Центр".

З власних бібліотек люди досить активно почали здавати на перероблення російську та радянську літературу. Долучилися комунальні бібліотечні заклади, громади, державні гімназії, приватні школи, волонтерські організації та навіть Верховний Суд України, які навели лад на книжкових полицях й позбулися літератури, що стала макулатурою.

Читайте також Інфраструктуру Київщини захищатимуть новенькі пікапи з кулеметами у кузові

За понад два місяці організаторам вдалося зібрати 110 т макулатури, які конвертувалися у 460 000 грн. До партнерського проєкту Vivat долучилися Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Вінниця, Біла Церква, Одеса, Дніпро, Черкаси.

"З початку повномасштабного вторгнення росія цілеспрямовано і систематично знищує та пошкоджує наші бібліотеки, спалює українські книги, забороняє їх на тимчасово окупованих територіях. Ми також розуміли, що у багатьох людей залишилася певна кількість російської літератури, яку вони читати уже точно не будуть, тому вирішили конвертувати її в допомогу нашим силам оборони. У рамках акції за кожні 5 кг видавництво Vivat надавало знижку в 30% на наступну покупку. За період акції книгарні Vivat видали понад 7,5 тисячі купонів на знижку. Наші читачі придбали понад 24 тисячі нових українських книжок", — говорить генеральна директорка Vivat Юлія Орлова.

Читайте також Пікапи Dodge Ram та Ford F 350 будуть перевозити гвинтокрили ЗСУ: яка їх конструкція

Куплені пікапи вже облаштували, пофарбували та оснастили турелями. Днями вони разом з іншими 8 автівками поїдуть на передачу підрозділу.

Фото: "БФ Гуркіт"