Бронетехніку з "Мосфільму" забрали на війну в Україні

Цю статистику оприлюднено в стенограмі зустрічі голови правління кіноконцерну "Мосфільм" Карена Шахназарова з главою кремлівсько-російської окупаційної влади Владіміром Путіним. Про це в деталях йдеться на сайті воєнного злочинця.

І хоча мова йшла про модернізацію найбільшої кіностудії Росії та фінансові успіхи кіноконцерну, Шахназаров не втримався й похвалився про безпосередню участь "Мосфільму" в так званій спеціальній воєнній операції.

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Зокрема йдеться про те, що в нинішньому році “для потреб СВО” концерн передав вісім мільйонів рублів. А щоб підсилити участь у бойових розбійницьких акціях на території України, згадав про танки.

"Кстати, в 2023 году мы передали Вооружённым Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны – забрали эти машины", – похвалився режисер-директор російському царю.

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Путін похвалив Шахназарова за патріотичні пориви. При цьому обидва розуміли, що передані у війська танки йдуть не обороняти Росію, а окуповувати Україну та її народ.

Вочевидь, Україні слід визнати кіностудію "Мосфільм" терористичною організацією, а її фільми, починаючи з 1991 року випуску, заборонити. Щодо Карена Шахназарова, то його дії підпадають під кримінальну статтю.