Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter о передаче в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники.

“Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику“, – сообщил Анушаускас.

Какое дополнительное оборудование поступает вместе с внедорожниками, неизвестно, однако на фото видно, что автомобили загружены с прицепами.

More support to Ukraine 🇺🇦! @LTU_Army имеет 7 armored SUVs "Toyota Land Cruiser 200" и другое оборудование в Украине. pic.twitter.com/76TTy27d47 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) октябрь 27, 2022

Также в тему, как украинские бойцы используют немецкие САУ в бою под Бахмутом.

Недавно командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что Литва не может передавать Украине САУ “PzH-2000” и ЗРК NASAMS. Он подчеркнул, что нужно искать другие пути для помощи Украине. Литва могла бы помочь Киеву оружием, если бы могла быстро закупить новое.

Однако окончательного решения нет и вопрос о передаче Украине артиллерии и систем противовоздушной обороны в Литве еще обсуждают.

Напомним, Литва оказывает Украине помощь в ремонте техники , обучении военных и обеспечении.