Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив в Twitter про передачу в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.
“Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку“, – повідомив Анушаускас.
Яке саме додаткове устаткування надходить разом з позашляховиками, невідомо, однак на фото видно, що автомобілі завантажені з причепами.
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Недавно командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис повідомив, що Литва не може передавати Україні САУ “PzH-2000” та ЗРК NASAMS. Він підкреслив, що потрібно шукати інші шляхи для допомоги Україні. Литва могла б допомогти Києву зброєю, якби мала змогу швидко закупити нову.
Проте остаточного рішення ще немає і питання про передачу Україні артилерії та систем протиповітряної оборони у Литві ще обговорюють.
Нагадаємо, Литва надає Україні допомогу у ремонті техніки, навчанні військових та забезпеченні.