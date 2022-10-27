Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив в Twitter про передачу в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.

“Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку“, – повідомив Анушаускас.

Яке саме додаткове устаткування надходить разом з позашляховиками, невідомо, однак на фото видно, що автомобілі завантажені з причепами.

More support to Ukraine 🇺🇦 ! @LTU_Army sent 7 armored SUVs "Toyota Land Cruiser 200" and other equipment to Ukraine. pic.twitter.com/76TTy27d47 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 27, 2022

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Недавно командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис повідомив, що Литва не може передавати Україні САУ “PzH-2000” та ЗРК NASAMS. Він підкреслив, що потрібно шукати інші шляхи для допомоги Україні. Литва могла б допомогти Києву зброєю, якби мала змогу швидко закупити нову.

Проте остаточного рішення ще немає і питання про передачу Україні артилерії та систем протиповітряної оборони у Литві ще обговорюють.

Нагадаємо, Литва надає Україні допомогу у ремонті техніки, навчанні військових та забезпеченні.