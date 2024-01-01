Бронированный лимузин Cadillac президента Клинтона выставили на продажу

Франклин Д. Рузвельт был первым президентом, который имел бронированный лимузин, ведь в разгар Второй мировой войны ему было нужно более безопасное средство передвижения. К слову, эта традиция сохраняется и сегодня.

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Стать владельцем такой машины достаточно трудно, однако, как оказалось, вполне возможно. Как сообщает Motor1, редкий бронированный лимузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года выпуска, созданный для президента Билла Клинтона продадут на аукционе Mecum Kissimmee.

Этот экземпляр является одним из трех авто, изготовленных для Клинтона, когда он вступил в должность. Автомобиль имеет на 7 сантиметров выше крышу, пуленепробиваемые двери, бортовая система тушения пожара, специальные шины Run-Flat и целый ряд средств безопасности.

Под капотом – Chevrolet Big-Block V8 мощностью около 450 лошадиных сил. Лимузин имеет всего 1007 километров на одометре. Это означает, что он, вероятно, не использовался почти столько, сколько другие два лимузина, которые недоступны для общественности.

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Один из них находится в Музее Клинтона, а другой ЦРУ не демонстрирует. Правительство США потратило примерно 6 миллионов долларов на строительство всех трех автомобилей. Сейчас ориентировочная стоимость лимузина неизвестна, поскольку специалисты Mecum Kissimmee даже не указала приблизительную цену лота на своем вебсайте.