Броньований лімузин Cadillac президента Клінтона виставили на продаж

Франклін Д. Рузвельт був першим президентом, який мав броньований лімузин, адже у розпал Другої світової війни йому був потрібен безпечніший засіб пересування. До слова, ця традиція зберігається й сьогодні.

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Стати власником такої автівки досить важко, проте, як виявилось, цілком можливо. Як повідомляє Motor1, рідкісний броньований лімузин Cadillac Fleetwood Brougham 1996 року випуску, створений для президента Білла Клінтона продадуть на аукціоні Mecum Kissimmee.

Цей екземпляр є одним з трьох авто, виготовлених для Клінтона, коли він вступив на посаду. Автівка має на 7 сантиметрів вищий дах, куленепробивні двері, бортова система гасіння пожежі, спеціальні шини Run-Flat і цілий ряд засобів безпеки.

Під капотом – Chevrolet Big-Block V8 потужністю близько 450 кінських сил. Лімузин має лише 1007 кілометрів на одометрі. Це означає, що він, ймовірно, не використовувався майже стільки, скільки інші два лімузини, які недоступні для громадськості.

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Один з них знаходиться в Музеї Клінтона, а інший ЦРУ не демонструє. Уряд США витратив приблизно 6 мільйонів доларів на будівництво всіх трьох автомобілів. Наразі орієнтовна вартість лімузина невідома, оскільки фахівці Mecum Kissimmee навіть не вказала приблизну ціну лоту на своєму вебсайті.