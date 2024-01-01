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Як виглядає саморобний пікап на базі Cadillac CTS Coupe: фото

В мережі з’явилась фотографія кремезного пікапа, створеного на базі Cadillac CTS Coupe. Модель має задні ліхтарі від Ford Pinto, тоді як передня частина повністю ідентична CTS Coupe.
Cadillac CTS Coupe перетворили на пікап: що з цього вийшло - Auto24

Колаж: Carscoops

Данило Северенчук
logo2 січня, 11:00
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Як повідомляє Carscoops, цей цікавий Cadillac був помічений в штаті Айдахо кілька місяців тому. Він є яскравим прикладом того, що можна перетворити будь-що на пікап, доклавши для цього достатніх зусиль. Важко заперечити, що автівка дійсно привертає увагу.

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Судячи з довгих дверей і прихованих дверних ручок, в основі унікальної моделі лежить CTS в кузові купе, а не більш популярний варіант в кузові седан. Передня частина автомобіля виглядає майже так само, як і будь-який інший CTS тієї епохи з такою ж високою хромованою решіткою, гострими фарами та зубчастими лініями.

Схоже, що потім його розрізали за центральними стійками, і те, що колись було частиною конічного даху купе, перетворилося на вертикальне заднє вікно та великий кузов. Немає жодних фото, які б розкривали його об’єм, проте ззовні він виглядає досить просторим та гармонійно вписується в загальний дизайн автівки.

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Однак, задня частина не настільки витончена, бо оригінальні задні ліхтарі Cadillac були замінені на пару ліхтарів від Ford Pinto, і вони виглядають абсолютно недоречно на цьому автомобілі. Задній бампер також виглядає досить дивно, як і дві центральні вихлопні труби. Якби вихлопи були розташовані з боків від бампера та додатково було встановлено фаркоп, цей CTS міг би виглядати набагато крутіше.

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