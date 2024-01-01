Як виглядає саморобний пікап на базі Cadillac CTS Coupe: фото

Як повідомляє Carscoops, цей цікавий Cadillac був помічений в штаті Айдахо кілька місяців тому. Він є яскравим прикладом того, що можна перетворити будь-що на пікап, доклавши для цього достатніх зусиль. Важко заперечити, що автівка дійсно привертає увагу.

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Судячи з довгих дверей і прихованих дверних ручок, в основі унікальної моделі лежить CTS в кузові купе, а не більш популярний варіант в кузові седан. Передня частина автомобіля виглядає майже так само, як і будь-який інший CTS тієї епохи з такою ж високою хромованою решіткою, гострими фарами та зубчастими лініями.

Схоже, що потім його розрізали за центральними стійками, і те, що колись було частиною конічного даху купе, перетворилося на вертикальне заднє вікно та великий кузов. Немає жодних фото, які б розкривали його об’єм, проте ззовні він виглядає досить просторим та гармонійно вписується в загальний дизайн автівки.

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Однак, задня частина не настільки витончена, бо оригінальні задні ліхтарі Cadillac були замінені на пару ліхтарів від Ford Pinto, і вони виглядають абсолютно недоречно на цьому автомобілі. Задній бампер також виглядає досить дивно, як і дві центральні вихлопні труби. Якби вихлопи були розташовані з боків від бампера та додатково було встановлено фаркоп, цей CTS міг би виглядати набагато крутіше.