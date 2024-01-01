Як виглядає саморобний за 5000 доларів: фото

Як передає Carscoops, насправді за цією унікальною зовнішністю ховається модифікований Pontiac Firebird четвертого покоління. Тепер автівка шукає новий дім і продається на сайті Craigslist. Про автомобіль було надано небагато деталей. Відомо, що він оснащений сталевим обвісом і, ймовірно, був створений в якимись невідомими майстрами у звичайному гаражу.

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На фото помітно, що цей Pontiac отримав радикальну та гостру передню частину, яка чимось нагадує Lykan Hypersport, за винятком того факту, що він виглядає набагато менш вишукано. Ключові елементи дизайну включають нестандартний бампер, затемнену решітку радіатора, нові фари та широкі повітрозабірники з обох боків. Власник також встановив досить унікальний капот зі спортивними замками.

Плавні лінії кузова оригінального Firebird були замінені квадратними крилами попереду та ззаду. До слова на крилах чомусь розмістили шильдики Ferrari. Окрім цього, є широкі повітрозабірники, що виступають з обох боків. Задня частина Pontiac така ж дивна, як і передня, й має чотири круглі ліхтарі, сітчасті решітки, дві центральні вихлопні системи та величезне крило.

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Водночас салон виглядає стандартним, за винятком обробки керма з вуглецевого волокна та синіх пасків безпеки. Продавець каже, що автівка перебуває “в чудовому технічному стані”, попри пробіг у 236 000 кілометрів, а під капотом розміщено 3,4-літровий V6.