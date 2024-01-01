Как выглядит самодельный за 5000 долларов: фото

Как передает Carscoops, на самом деле за этой уникальной внешностью скрывается модифицированный Pontiac Firebird четвертого поколения. Теперь автомобиль ищет новый дом и продается на сайте Craigslist. Об автомобиле было предоставлено немного деталей. Известно, что он оснащен стальным обвесом и, вероятно, был создан в какими-то неизвестными мастерами в обычном гараже.

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На фото заметно, что этот Pontiac получил радикальную и острую переднюю часть, которая чем-то напоминает Lykan Hypersport, за исключением того факта, что он выглядит гораздо менее изысканно. Ключевые элементы дизайна включают нестандартный бампер, затемненную решетку радиатора, новые фары и широкие воздухозаборники с обеих сторон. Владелец также установил достаточно уникальный капот со спортивными замками.

Плавные линии кузова оригинального Firebird были заменены квадратными крыльями впереди и сзади. К слову на крыльях почему-то разместили шильдики Ferrari. Кроме этого, есть широкие воздухозаборники, выступающие с обеих сторон. Задняя часть Pontiac такая же странная, как и передняя, и имеет четыре круглые фонари, сетчатые решетки, две центральные выхлопные системы и огромное крыло.

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В то же время салон выглядит стандартным, за исключением отделки руля из углеродного волокна и синих ремней безопасности. Продавец говорит, что машина находится “в отличном техническом состоянии”, несмотря на пробег в 236 000 километров, а под капотом размещен 3,4-литровый V6.