Как выглядит самодельный пикап на базе Cadillac CTS Coupe: фото

Как сообщает Carscoops, этот интересный Cadillac был замечен в штате Айдахо несколько месяцев назад. Он является ярким примером того, что можно превратить что угодно в пикап, приложив для этого достаточные усилия. Трудно отрицать, что машина действительно привлекает внимание.

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Судя по длинным дверям и скрытым дверным ручкам, в основе уникальной модели лежит CTS в кузове купе, а не более популярный вариант в кузове седан. Передняя часть автомобиля выглядит почти так же, как и любой другой CTS той эпохи с такой же высокой хромированной решеткой, острыми фарами и зубчатыми линиями.

Похоже, что потом его разрезали по центральным стойкам, и то, что когда-то было частью конической крыши купе, превратилось в вертикальное заднее окно и большой кузов. Нет никаких фото, которые бы раскрывали его объем, однако извне он выглядит достаточно просторным и гармонично вписывается в общий дизайн автомобиля.

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Однако, задняя часть не столь изящна, потому что оригинальные задние фонари Cadillac были заменены на пару фонарей от Ford Pinto, и они выглядят совершенно неуместно на этом автомобиле. Задний бампер также выглядит довольно странно, как и две центральные выхлопные трубы. Если бы выхлопы были расположены по бокам от бампера и дополнительно был установлен фаркоп, этот CTS мог бы выглядеть намного круче.